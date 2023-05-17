Kayıp İranlı çoban sulama kanalında ölü bulundu

Erzincan'a bağlı Günbağı köyünde yaşayanlar, dün sabah koyunları meraya götüren Bahri Hajıpourkhalkalou'nun akşam geri dönmemesi üzerine saat 21.00'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak bilgi verdi. Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından İranlı çobanın cansız bedeni, hidroelektrik santraline ait sulama kanalının mazgal demirlerinde bulundu.



Kanaldan çıkarılan çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

(Kaynak: DHA)