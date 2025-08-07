Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!

Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede seyreden ticari bir yük gemisinin kaptanı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yukay'ın deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Yat üretimi yapan bir tersanenin sahibi ve mühendis olan Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da kendisine ait Graywolf isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıktı. Ancak saat 17.00’den sonra cep telefonu sinyali kesilen Yukay’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını başlattı.

5 Ağustos saat 14.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçaları olduğunu bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, parçalanmış haldeki teknenin motor seri numarasından Graywolf ile eşleştiğini doğruladı.

Balıkesir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre dalgıç ekipleri Marmara Adası çevresinde üç ayrı noktada su altı araması yaptı. Dalışlar sırasıyla Fener Burnu önleri, Asmalı Köyü batısı ve Asmalı Köyü doğusunda gerçekleştirildi. Sualtı görüntülerinde teknenin ciddi şekilde parçalandığı gözlemlenirken, Halit Yukay’a dair herhangi bir kişisel bulguya rastlanmadı.

Çalışmalar bir uçak, bir helikopter, iki dalış timi ve altı yüzer unsurla sürdürülüyor. Özellikle Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeybatısındaki Turanköy ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı hattı ile Manastır Koyu çevresi yoğun şekilde taranıyor.