Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı

Kaynak: DHA
Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki M.K., jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda evine 3 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.

Kaymakoba Mahallesi'nde yaşayan M.K., sabaha karşı saat 01.00 sularında kayboldu.

Ailesi tarafından evin çevresinde yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalınca kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ekipleri hemen arama çalışmalarını başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpeği ve Jandarma Asayiş Timleri, 8 saat sonra kaybolan M.K.'yı evine 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Jandarma ekipleri tarafından ormanda bulunan M.K., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

68509-1.jpg

68509-2.jpg

68509-3.jpg

68509-4.jpg

68509-5.jpg

68509-6.jpg

68509.jpg

Son Haberler
Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı Spor
Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı
Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti Video
Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti
Düğün gecesi skandal: Gelini sürükleyen damada akrabalar saldırdı Video
Düğün gecesi skandal: Gelini sürükleyen damada akrabalar saldırdı
'U Dönüşü Yasaktır' tabelası homofobik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı Video
'U Dönüşü Yasaktır' tabelası homofobik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı
Nur Viral ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini alınca gözyaşlarına boğuldu Video
Nur Viral ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberini alınca gözyaşlarına boğuldu
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor Gündem
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor
"Takkeli Kedi" videosu sosyal medyada gündem oldu Video
"Takkeli Kedi" videosu sosyal medyada gündem oldu