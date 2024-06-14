Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı

Kaymakoba Mahallesi'nde yaşayan M.K., sabaha karşı saat 01.00 sularında kayboldu.
Ailesi tarafından evin çevresinde yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalınca kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ekipleri hemen arama çalışmalarını başlattı.
Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpeği ve Jandarma Asayiş Timleri, 8 saat sonra kaybolan M.K.'yı evine 3 kilometre uzaklıkta buldu.
Jandarma ekipleri tarafından ormanda bulunan M.K., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.