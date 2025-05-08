Kayıp Mehmet için tüyler ürperten senaryo. Müge Anlı'da film gibi olay

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamazken, olayın merkezinde dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Aile, Mehmet’in en son görüştüğü kişinin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu belirtti.

Bayram Akçay’ın çalıştığı iş yerinin sahibi Kıymet Hanım ise çarpıcı bir iddiada bulundu. Mehmet’in kaybolduğu gün Bayram’ın iş yerine geldiğini ve elinde bıçakla kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kıymet Hanım, Bayram’ın “Onu öldürmeye geldim” dediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Bayram Akçay’ın çevresine Mehmet’in cinsiyet değiştirdiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Programda başlangıçta birbirlerini tanımadıklarını iddia eden Mehmet’in eşi Derya ile Bayram’ın daha önce defalarca görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıca Mehmet’in, ölüm durumunda sigorta tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahsa verilmesini istediği bilgisine ulaşıldı. Gürakan’ın da Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Bayram Akçay’ın akrabası Süleyman Demir de programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Akçay’ın Mehmet’in bir oda dolusu parası olduğunu söylediğini ve kendisine hediye olarak bir telefon aldığını ifade etti. Ayrıca bu sözlere ait ses kayıtlarını da yayınladı. Bayram Akçay ise bu kayıtların montaj olduğunu iddia etti.

Mehmet’in arkadaşı Mutlu Bey de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mehmet’i zamanında uyardığını belirten Mutlu, iddia edilen ölüm planının ayrıntılarını paylaştı. Plana göre Mehmet, evde banyo gazından zehirlenecek, ardından sahte bir ambulansla müdahale edilecek ve sigorta şirketine genç adamın öldüğü bilgisi verilerek para alınacaktı.

Öte yandan Mehmet’in eşi Derya’nın da kaybolma olayından sonra Mehmet’in babası Ali Bey’i telefonundan engellediği öğrenildi. Derya, başlangıçta Bayram’la olan konuşmalarını hatırlamadığını söylemiş ancak daha sonra konuşmaların içeriğini açıklamıştı. Derya, “Polisten geldiğimde Bayram beni arıyordu” şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Müge Anlı, “Senden laf almış olabilirler” yorumunda bulundu.

Mutlu Bey ayrıca, Mehmet’in Bayram’a bıçak dayadığı günün cuma olduğunu belirtti. Müge Anlı, Bayram’ın o dönem verdiği ifadesini stüdyoda okudu ve şüpheli ismin emniyette bıçaklı kavga hakkında tek bir cümle etmediğine dikkat çekti.

Süleyman Demir ise askere gitmeden önceki akşam Bayram ve Mehmet’in kendisine söz vermelerine rağmen eğlenceye gelmediklerini hatırlattı. Ancak Bayram o gün nerede olduğunu açıklayamadı. Tüm bu gelişmeler üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.