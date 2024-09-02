Kayıp Narin'in amcasının neden tutuklandığı ortaya çıktı. Bakan Tunç açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp Narin'in amcasının neden tutuklandığı ortaya çıktı. Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kayıp Narin ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Tunç, “Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 - 2025 Adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı.

Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Ağabeyi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı. Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil.
Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.

Kayıp Narin'in amcası tutuklandıKayıp Narin'in amcası tutuklandı

Kayıp Narin'in diğer amcasının evinde arama yapılıyor. Bir amcası adliyeye sevk edilmiştiKayıp Narin'in diğer amcasının evinde arama yapılıyor. Bir amcası adliyeye sevk edilmişti

Son Haberler
Hatayspor yeni transferini açıkladı
Hatayspor yeni transferini açıkladı
Klozetteki sarı lekeleri yok etmenizi sağlayacak tüyo. Bakın nasıl yapılıyor
Klozetteki sarı lekeleri yok etmenizi sağlayacak tüyo. Bakın nasıl yapılıyor
Kaliteli uykunun sırrı bu altı öneride saklı
Kaliteli uykunun sırrı bu altı öneride saklı
Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru
Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru
Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane müslüman yok mu? Yaylasına maden yapılmak istenen teyze isyan etti
Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane müslüman yok mu? Yaylasına maden yapılmak istenen teyze isyan etti