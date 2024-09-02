Kayıp Narin'in diğer amcasının evinde arama yapılıyor. Bir amcası adliyeye sevk edilmişti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Arama çalışmaları 13. gününe girerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı olan Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri, Narin Güran'ın Diyarbakır kent merkezinde ikamet eden diğer amcası A.R.G.'nin evinde de arama başlattı.

Ekiplerin bu konudaki çalışmaları devam ediyor.

Flaş… Flaş… Kayıp Narin Güran'ın amcasına tutuklama talebi