Flaş… Flaş… Kayıp Narin Güran'ın amcasına tutuklama talebi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Flaş… Flaş… Kayıp Narin Güran'ın amcasına tutuklama talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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