Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek

Kaynak: İHA
Kayıp öğretmenden acı haber. Olayı kredi kartı çözecek

Mersin'de 6 gündür aranan kayıp öğretmen Derya Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı.Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede gerçekleşti.

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Aktarılan bilgilere göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gün boyunca haber alınamadı. Aramalar soncu Demir'in cenazesi bugün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık evde bulundu. Eşyalı yazlık dairede yayılan kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı.

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İçeride kayıp öğretmenin cesedinin bulunması üzerine jandarma ekiplerini çağırıldı. Yapılan incelemede kadının 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. İnceleme sonrasında evden alınan öğretmenin cenazesi ön otopsi için ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

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Cinayetle ilgili Derya Demir'in erkek arkadaşı M.O.'nun şüpheli konumunda arandığı öğrenildi. Kadının kayıp olduğu günlerde şüpheli M.O.'nun kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı belirlendi.

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