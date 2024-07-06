Kayıp olarak aranıyordu! Aracıyla uçtuğu uçurumda bulundu

Kaynak: DHA / İHA
Kayıp olarak aranıyordu! Aracıyla uçtuğu uçurumda bulundu

Siirt'in Eruh ilçesinde, ailesinin ulaşamaması üzerine endişelenip jandarmaya haber verdiği Ramazan Aybek (67), kullandığı hafif ticari araçla yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmış ve yaralı olarak bulundu

Şehir merkezinde yaşayan Aybek, dün akşam saatlerinde, plakası belirlenemeyen aracı ile Eruh'a bağlı Kavaközü köyüne doğru yola çıkmıştı. Aybek'e bir süre ulaşılamayınca, yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Jandarma ekipleri, konum bilgisi için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na başvurdu. Alınan konum bilgisi doğrultusunda, cep telefonu sinyalinin geldiği bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Araçla uçurumdan düşen ve bacağı yaralı halde bulunan Aybek, yapılan ilk yardımın ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Aybek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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