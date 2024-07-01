Kayıp profesörün cesedi, Porsuk Çayı’nda ellerinden iple bağlanmış halde bulundu

Bugün Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlanmış halde bulunan Karasu'nun ölümü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinayet' olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Bekir Karasu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. 27 Haziran tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Karasu için ailesi ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Polis ekipleri, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etmişti. Mobese kameraları ve cep telefonu sinyalleri üzerinden yapılan takipler sonucunda arama çalışmaları Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştırılmıştı.

Cesedi Porsuk Çayı'nda bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ellerinin iple bağlı olduğu belirlendi. Olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Karasu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.