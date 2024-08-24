Kayıp şahıs bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evden ayrılan ve eve dönemeyince arama çalışmalarına başlanılan Serhat Bamyacı bulundu.

Yapılan incelemeler ve gelen ihbarlarla Tosunlar Mahallesi’nde de göründüğünün belirlenmesi sonucunda üzerine çalışmaların yoğunlaştığı ve ekipler tarafından titizlikle incelendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan alan ve kamera incelemeleri sonucunda Denizli İncilipınar parkında bulundu.

