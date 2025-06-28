Kayıp Şehir Atlantis’in sırrı derin sularda mı gizli? İşin uzmanları anlatıyor

Atlantik Okyanusu’nun 700 metre derinliğinde bulunan Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası, efsanevi Atlantis uygarlığına dair yeni bir ipucu sundu.

2000 yılında keşfedilen bu benzersiz denizaltı bölgesi, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla yeniden gündeme geldi.

Washington Üniversitesi Kayıp Şehir Araştırma Grubu’nun liderliğinde yürütülen çalışmalar, hidrotermal yapılar ve mikrobiyal yaşam formlarının, yaşamın kökenine dair önemli bilgiler barındırabileceğini ortaya koydu.

Peki, bu keşif, binlerce yıldır gizemini koruyan Atlantis efsanesine ışık tutabilir mi? İşte tüm detaylar...

HİDROTERMAL SAHADAN ÇIKAN SÜRPRİZ BULGULAR

Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası, Atlantik Ortası Sırtı yakınlarında yer alıyor ve kireçtaşı benzeri devasa yapılarla dikkat çekti.

Bilim insanları, bu bölgeden 1.268 metre uzunluğunda bir manto kaya çekirdeği örneği elde etti.

Washington Üniversitesi’nden mikrobiyolog William Brazelton, bu örneğin, atmosferik oksijen veya güneş ışığı olmadan kimyasal tepkimelerle hidrokarbonlar ürettiğini belirtti. Bu süreç, yaşamın temel yapı taşlarını oluşturuyor ve Dünya’nın erken tarihinde yaşamın nasıl ortaya çıktığına dair ipuçları sundu. Brazelton, “Bu ekosistem, Satürn’ün Enceladus ve Jüpiter’in Europa uydularındaki potansiyel yaşam formlarına benzerlik gösteriyor. Kayıp Şehir, sadece Dünya’daki yaşamın kökenini değil, evrendeki yaşam olasılıklarını da anlamamıza yardımcı olabilir” dedi.

Ancak bu keşfin Atlantis efsanesiyle bağlantısı, bilim insanlarını ikiye bölüyor. Bazıları, bu yapıların doğal jeolojik oluşumlar olduğunu ve insan uygarlığına dair bir iz taşımadığını savunurken, diğerleri, bölgenin Platon’un tarif ettiği “Herkül Sütunları’nın ötesinde” bulunan Atlantis’e işaret edebileceğini düşünüyor. Antik Yunan filozofu Platon, MÖ 360’ta yazdığı Timaeus ve Critias diyaloglarında, Atlantis’i ileri teknolojiye sahip, ancak kibir ve ahlaki bozulma nedeniyle bir gecede sulara gömülen bir uygarlık olarak tasvir etmişti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: EFSANE Mİ, GERÇEK Mİ?

Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası’nın Atlantis ile ilişkilendirilmesi, arkeologlar ve jeologlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Londra Üniversitesi’nden arkeolog Stephanie Martin, “Platon’un Atlantis’i, muhtemelen felsefi bir alegoriydi. Ancak bu tür keşifler, antik anlatıların jeolojik olaylarla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor” dedi. Martin, MÖ 1600 civarında Santorini’de yaşanan volkanik patlamanın, Atlantis efsanesinin kökeni olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Amerikan Jeofizik Birliği’nden Dr. John K. Hall, daha cesur bir iddiada bulundu.

Hall, 1980’lerde Doğu Akdeniz’de toplanan deniz tabanı verilerini inceleyen Amerikalı araştırmacı Robert Sarmast ile çalışmıştı. Sarmast, Platon’un tarif ettiği 50 fiziksel işaretten yola çıkarak Atlantis’in Kıbrıs ve Suriye arasında, bugünkü Kıbrıs’ın en üst noktası olabileceğini savunuyor. Hall, “Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası, Atlantis’in Atlantik Okyanusu’nda olduğunu düşünenler için heyecan verici. Ancak ben, Akdeniz’deki verilerin daha ikna edici olduğunu düşünüyorum” dedi.

KAYIP ŞEHİR’İN BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası, bilimsel açıdan sadece yaşamın kökenine dair değil, aynı zamanda okyanus ekosistemlerinin korunması konusunda da kritik bir öneme sahip.

Polonya’nın bu bölgede derin deniz madenciliği yapma hakkı kazandığı bildirildi. Ancak bilim insanları, madenciliğin bu hassas ekosisteme zarar verebileceği konusunda uyarıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması önerilen bu alan, aynı zamanda popüler kültürde Atlantis efsanesini yeniden canlandırıyor. Disney’in Atlantis: Kayıp İmparatorluk filmi ve Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 Fersah gibi eserler, bu gizemli uygarlığın hayal gücündeki yerini pekiştiriyor.

ATLANTİS’İN PEŞİNDE YENİ BİR ÇAĞ

Kayıp Şehir Hidrotermal Sahası’nın keşfi, Atlantis’e dair somut bir kanıt sunmasa da, bilim insanlarının ve maceraperestlerin bu efsaneyi çözme arzusunu körükledi.

Okyanusların yalnızca yüzde 5’inin keşfedildiği düşünüldüğünde, derin sularda daha pek çok sırrın yatıyor olabileceği aşikar. Kuzey Amerika, Avrasya ve Afrika plakaları arasında yükselen bu monolitler, belki de insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birine yanıt verecek. Ya da, Platon’un dediği gibi, Atlantis yalnızca ahlaki bir ders olarak sonsuza dek hayal gücümüzde yaşayacak.

Bilim dünyası, Kayıp Şehir’in sunduğu verileri incelemeye devam ederken, bir gerçek değişmiyor: Atlantis, insanlığın bilinmeyene olan merakını beslemeye devam ediyor.