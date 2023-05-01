Kayıp Suriyeli'nin cansız bedeni bulundu

Mersin merkez Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi civarında balık tutmak için dalan ve sonra kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu bir kişinin cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mersin Emniyeti dalgıç polislerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Kayıp Suriyeli'nin cansız bedeni bulundu

İHA'nın haberine göre, 29 Mayıs günü merkez Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi sahil etabı yanında Suriye uyruklu bir kişi, balık avlamak için denize daldı.

Söz konusu şahıstan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise anlattı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Mersin Emniyet Müdürlüğünün dalgıç polisleri tarafından arana çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları neticesinde ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan çalışmayla hayatını kaybeden vatandaş denizden çıkartılarak, cenaze aracına konuldu. Şahsın cesedi otopsi yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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