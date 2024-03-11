Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu

Dün gece 23.30 civarında, Akkent Mahallesi Dereboyu bölgesindeki bir su kanalında, 46 AFV 504 plakalı motosikletin yanında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, cansız bedenin Emirhan Göksu’ya ait olduğu belirlendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören ve Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan Göksu’nun, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayrıca, ailesinin 9 Mart’ta Emirhan için kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.