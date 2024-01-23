Kayıp yüzük tam yıl 20 sonra bakın nereden çıktı! Kendileri bile duyunca 'Yok artık' dedi

Sivas’ın Zara ilçesinde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı.

Olaya göre, evinde temizlik yaptığı sırada nişan yüzüğünü lavaboya düşüren Sibel Kurt, bu durumu fark edemedi. Durumu, kirli suyu boşalttığı esnada fark eden Kurt, kocası Osman Kurt’a haber verdi. Osman Kurt, eşini üzülmemesi için teselli etti. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra nişan yüzüğü Zara Belediyesi çalışanları tarafından kanalizasyon temizliğinde bulundu.

Yüzüğü, evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanalizasyon atıklarında bulan işçiler, yüzük içerisinde yazılı olan "Osman Kurt" isminden yola çıkarak yüzüğün sahibini aramaya başladı.

Kendilerini arayan işçilere inanmayan Kurt, kendisine şaka yapıldığını düşünerek yüzüğü istemedi. Hayır işinde kullanılmak üzere bir kuyumcuya yüzüğü satan işçiler parayı da ihtiyaç sahibi bir aileye teslim etti.

Osman Kurt, konuyu eşiyle paylaştı. Eşinin talebi üzerine giderek kuyumcuya satılan yüzüğü gören Kurt, şaşkına döndü. Yüzüğün 20 yıl önce kaybolan yüzük olduğu anlaşıldı.

"BULUNMAZ DİYE UMUDUMUZU KESTİK"

Yüzüğün bulunamayacağını düşündüklerini ifade eden Sibel Kurt, "2003 yılında başka bir evde oturuyordum. Evi yer suyuyla siliyordum. Yüzüğüm suyun içine düşmüş fark etmedin, suyu lavaboya döktüm yüzükte gitti. Bulunmaz diye umudumuzu kestik. İşçiler mazgalları temizlerken bulmuşlar. Haberi bize geldi. Çıkmaz diyorduk. Çıkınca sevindik. Takıyorum şu anda. Yüzüğümü çamaşır suyuyla iyice temizledim. Manevi değeri var. Yüzük gelince şaşırdık. İçinde ismimiz ve nişan tarihimiz yazılı, bizim olduğu öyle kesin belirlendi" diye konuştu.

"ARADAN YAKLAŞIK 20 SENE GEÇTİ VE BİR TELEFON ÇALDI"

Yüzüğü yaklaşık 20 yıl sonra bulunduğuna inanamadığını söyleyen Osman Kurt, "Yüzüğün kaybolduğu gün hanım beni aradı. ‘Yüzük lavaboya düştü’ dedi. Dedim yapacak bir şey yok. Umudumuzu kestik. Aradan yaklaşık 20 sene geçti. Bir telefon çaldı. Açtım telefonu karşı taraftaki ‘Ağabey senin yüzüğünü bulduk' dedi. Ben de benim yüzüğüm kaybolalı 20 sene oldu dedim. İmkansız, benim olamaz dedim. Hanım 'Gidip bakalım' dedi. Kuyumcuya gittik. Hanım hemen yüzüğü tanıdı. Baktı ki üzerinde Osman Kurt yazıyor. İnsan değişik duygulara katılıyor. Küçük bir yüzük, 20 sene sonra tekrardan hanımın parmağına taktık" dedi.

"TEMİZLEYİP BAKTIĞIMIZDA OSMAN KURT YAZIYORDU"

Yüzüğü satıp parasını ihtiyaç sahibi bir aileye verdiklerini belirten belediye işçisi Sezer Kaleli, “Arkadaşlarla kanal tıkandığı ihbarına gittik, kanalı açtık. Kanalın içindeki pisliği dışarı çektik. Ondan sonra arabanın içini boşaltmaya çöplük mevkiine gittik. Arabanın içini boşaltırken altın rengine bir şey gözümüze çarptı. Pisliği döktüğümüz yeri biraz kurcaladık. Bir tane altın yüzük çıktı. Temizleyip baktığımızda Osman Kurt yazıyordu. Araştırdık bulduk. Dedik ki ‘Osman ağabey senin yüzüğünü biz bulduk’. Osman ağabey o kadar zaman geçmiş ki yüzüğü bile hatırlamıyor. Yüzüğü sana verelim dedik. Sahibini bulamasaydık ihtiyaç sahibi birine verecektik. ‘O zaman şekilde yapın’ dedi. Yüzüğü bir kuyumcuya bozdurduk. Parasını ihtiyaç sahipli birine verdik" ifadelerini kullandı.