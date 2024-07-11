Kayısı ihracında ezberleri bozan gelir

Kaynak: AA
Kayısı ihracında ezberleri bozan gelir

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından 2024’ün ilk yarısında 186 milyon 361 bin dolar gelir sağlandı.

6 Şubat depremlerinin en derinden hissedildiği illerin başında gelen Malatya, kayısı ihracatına tüm hızıyla devam ediyor.

2024’ün ilk yarısında cennet şehir Malatya’da 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı hasadının sürdüğü Malatya’da, üreticilerin şu anda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu açıkladı.

2024’te tahmini kuru ve yaş kayısı rekoltesinin önceki yıllara oranla çok iyi halde olduğunu belirten Özcan, hasat sonrasında depolara kaldırılan ürünleri gerek naturel, gerek organik, gerekse de kükürtlü olacak biçimde hızlı bir halde ihraç edeceklerini ifade etti.

Haziran ayında 3 bin 48 ton ihracat yapıldı

Özcan, şu anda bir yandan hasat sürerken öte yandan ise yaş kayısı ihracatının devam ettiğini vurguladı.

Özcan, haziran ayı içerisinde 3 bin 48 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini, bununla beraber de 17 milyon 197 bin doların üzerinde gelir elde etmiş olduklarını söyledi.

Özcan, bunun da temel nedenlerden bir tanesi bu ama biz özellikle haziran ayını yine de bütün olumsuzluklara rağmen 3 bin 48 ton ihracat gerçekleştirerek de kapatmış bulunduklarını söyleyerek, Malatya'dan dünyanın dört bir yanına 2024’ün ilk 6 ayında toplam 31 bin 240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özcan, bu kapsamda, toplamda 186 milyon 361 bin dolar da gelir elde etmiş olduklarını söyledi.

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