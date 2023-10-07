Kayışkıran otu böbrek ve mesane iltihaplarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan böbrek ve mesane iltihaplarına iyi gelen kayışkıran otunun faydaları dikkat çekti.

BÖBREK İLTİHABI NEDİR?

Böbrek iltihabı, alt idrar yolları denilen üretra ve mesane kaynaklı enfeksiyonun zamanında ya da doğru tedavi edilememesi sonrası böbreklerin birinde veya ikisinde birden ilerlemesi sonucu meydana gelen bir tür idrar yolu enfeksiyonudur. Böbrek enfeksiyonu aynı zamanda ‘piyelonefrit’ adı ile tanımlanmaktadır.

MESANE İLTİHABI NEDİR?

Mikrobik durumlardan dolayı meydana gelen sistit, aynı zamanda hem tahriş durumlarından ötürü hem de zedelenme durumlarından ötürü oluşabiliyor. Özellikle de tahriş durumunun sıklıkla oluştuğu biliniyor. Sistitin bir bakteri problemi olduğu da kabul ediliyor. Bakterilerin neden olduğu sistit türüne amikrobik sistit adı veriliyor. Erkeklerde çok nadir görülse de kadınlar üzerinde büyük bir etkiye sahip oluyor. Özellikle de erkeklere göre kadınlarda 10 katına kadar daha sık rastlanan bir rahatsızlık oluyor.

MESANE İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrarınızı yaparken büyük bir acı, ağrı duymanız söz konusudur.

Aynı zamanda idrar yapımının hemen ardından sıklıkla idrara çıkma isteği duyabilirsiniz.

İdrarı tam olarak boşaltamama durumu da karşınıza çıkan bir durumdur.

İdrar yapan kişiler idrarlarının az olduğunu görebiliyor.

İdrarı tutamama, kaçırma durumu da belirtileri arasında yer alıyor.

Karnın alt bölümünde karşınıza çıkan şiddetli ağrılar da belirtiler arasındadır.

Kasıklarda da şiddetli bir sancı olması durumu söz konusudur.

İdrarını yapan biri idrarının bulanık olduğunu görebiliyor. Pis kokması ya da kanlı olması da yine belirtileri arasında yer alıyor.

Bazı kişilerde ise hem bulantının hem de kusmanın olması bir belirti olabiliyor.

KAYIŞKIRAN OTU NASIL KULLANILIR?

İki kahve kaşığı Kayışkıran kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve 30dk demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında birer bardak içilir.