Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor

Türk kahvesi, Türk mutfağının önemli bir parçası olan geleneksel bir kahve türüdür. Genellikle cezve denilen küçük bir bakır kapta demlenir ve özellikle Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kahvenin öğütülmesi, demlenmesi ve sunumu belirli adımlara göre yapılır ve genellikle misafirlere ikram edilir.

Kahvenin en çok tercih edileni kuşkusuz köpüklü olanıdır. Ensonhaber'de yer alan bir içerikte; Gürül gürül köpüren Türk kahvesi tarifinin detaylarına yer verildi. İşte bilmeniz gerekenler

Türk kahvesi, Türk mutfağının önemli bir parçası olan ve özellikle Türkiye'de geleneksel olarak tüketilen bir kahve çeşididir.

Türk kahvesi, ince öğütülmüş kahve çekirdekleriyle yapılan ve genellikle cezve adı verilen özel bir kahve pişirme kabında hazırlanan yoğun ve aromatik bir içecektir.

Türk kahvesini köpüklü içmek bir keyif işidir; ancak doğru pişirilmediğinde köpüksüz kalabilir.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır diye merak edenler için ipucu haberimizde.

İşte köpük fışkırtacak olan yöntem...

Çok köpüklü Türk kahvesi yapmak isteyenler pişirirken içerisine bir tutam karbonat atabilir.

Fotoğraflar: Youtube.com

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