Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan doktorlar gözaltına alındı

Diyarbakır’da kayıt dışı burun estetiği ameliyatı yaptığı belirlenen2'si doktor, 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan doktorlar gözaltına alındı

Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıp hastalardan para aldığı belirlenen 2'si doktor, 4 kişi gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktorları R.A. ile H.S.'nin, hastalara burun estetiği ameliyatı teklifinde bulunduğu ve devlet hastanesinde kayıt dışı olarak ameliyat ettiği belirlendi.

Yürütülen soruşturmada, tıbbi sekreter olarak görev yapan E.Ö. ve E.A.'nın da doktorlarla birlikte çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerden doktor H.S. kısa süre önce tayini çıktığı İstanbul'da, diğer şüpheliler ise ilçedeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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