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Depremzede: Kaymakam geldi bizimle alay etti. Bu nasıl insanlık. Ortası ve arkası çökmüş eve az hasarlı dediler

Gaziantep’te bir depremzede ,”Kaymakam geliyor bizimle alay ediyor bu nasıl insanlık” derken başka bir depremzede ise, “Evin ortası, arkası çökmüş ama az hasarlı diyorlar” diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:00
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Kaymakam geldi bizimle alay etti. Depremzede isyan etti

Depremzede: Kaymakam geldi bizimle alay etti. Bu nasıl insanlık. Ortası ve arkası çökmüş eve az hasarlı dediler
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6 Şubat depreminden ağır hasar alan Gaziantep'in Atalar köyünde, depremzedeleri; barındıkları çadırlarda ziyaret etti.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Nazlıaka’nın afet bölgesinde dinlediği vatandaş evinde birçok göçük ve çatlak olmasına rağmen “az hasarlı” raporu verildiğini söyledi. Vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

“KAYMAKAM BİZİMLE ALAY EDİYOR”

“İki gecedir çadırdayız daha. Ben yeni kurdum, hepsi de benim gibi. Altı tane çocuğum var, bir çadırın içinde oturuyoruz, donuyoruz. En ucuz insanmış. Her şeyin kıymeti varmış, bizim hiçbir değerimiz yokmuş. Kaymakam geldi bizimle alay ediyor. Bu nasıl insanlık ben bilmiyorum ki. Siz inşaatçısınız, sizin evler nasıl yıkılıyor diyor. Eşlerimiz, oğullarımız demirci onun için biz bunları sağlam yapmalıymışız. Ne diyeceğimi de bilmiyorum, gözümün yaşı kurudu artık. Bittik, altı tane çocuğum var açız, vatandaş getirirse yiyoruz getirmezse yok. Eve de az hasarlı diye verdiler, gittiler. Gelsinler kendileri otursunlar evin içine. Ondan sonra da biz oturalım. Evin ortası çökmüş arkası çökmüş, eve az hasar verdiler. Muhtarımız gelip de ne yapıyorsunuz, nasılsınız, size de yardım gerek var mı demedi. Geleni alıp içeri koyuyorlar.”

“EVE BAKTILAR HASAR AZ DEDİLER AMA BİZ GİREMİYORUZ KORKUMUZDAN”

Bir başka depremzede ise şunları söyledi:

“Şu an 20 kişi burada yaşıyoruz. Benim oğlum hasta, ilacını bulamadık, öğreten getirdi. Çok kötü durumdayız. 12 gündür banyo yapamıyor çocuklar, hepsi hasta olurlar şimdi. Evimize giremiyoruz, her yer çatlak. Eve baktılar hasar az dediler ama biz giremiyoruz korkumuzdan çatlaklar var komple merdivenlerde.”

“CENAZELERİMİZ VAR KAYIPLARIMIZ ÇOK FAZLA, HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başka bir depremzede ise şöyle konuştu:

“Burada dört aile kalıyor. Yaralılarımız zaten Antep’te ameliyat oluyor şu an. Cenazelerimiz var kayıplarımız çok fazla, hayatta kalmaya çalışıyoruz yapacak başka bir şey yok. Dört tane cenaze verdik; annem, kardeşim, yeğenim… Babam yaralı ameliyat oluyor, yeğenim ameliyat oluyor yaralı. Söyleyecek bir şey yok.”

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