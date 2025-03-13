Kaymakam öğrencilerle buluştu

Bayburt Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şahin öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, hâtıraların gündelik hayattaki yerine ve önemine vurgu yaptı.

Hâtıralarla yaşamın güzelliklerini fark etmeyi, duyguları anlamayı desteklediğini belirten Kaymakam Şahin, olumlu hatıralara sahip çocukların, olumsuzluklarla daha iyi başa çıkma mekanizmalarına sahip olduğu belirtti.

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Kendi tecrübelerinden bahseden Kaymakam Şahin, öğrencilerin hâtıralarını dinledi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla program son buldu.