Kaymakam trafik kazası geçirdi!

Alınan bilgiye göre, Eskimez, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kapukaya köyüne gitti.
İlçe merkezine dönmek üzere yola çıkan Eskimez'in koruması H.S'nin yönetimindeki 58 AA 116 plakalı kaymakamlığa ait resmi otomobil, köy yolunda Çavdar Köyü Muhtarı Vural Yıldız'ın kullandığı 34 GOA 291 plakalı otomobil ile çarpışarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kaymakam Eskimez, Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaymakam Eskimez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.