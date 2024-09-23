Kaymakamlık binasından çıkarılan Beyoğlu Belediyesi kaldırımda çalışmaya başladı

Kaymakamlık binasından çıkarılan Beyoğlu Belediyesi çalışanları bina önünde kaldırım üzerine çadır kurarak hizmet vermeye başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı sokağa çıkıp isyan etti: Kaldırıma çadırı kurarız vatandaşa hizmet ederiz

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa’da Beyoğlu Kaymakamlığı ile ortak kullandığı binadan 2 gün önce tahliye edilmiş binadaki belediye tabelası da sökülmüştü. Belediye çalışanlarının binaya girişi de yasaklanmıştı. Belediye Başkanı İnan Güney yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, "Bugün yaşatılanlar Beyoğlu demokrasi tarihi için kapkara bir gündür" diye konuşmuştu.

Beyoğlu Belediyesi’nin tahliye edilen Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlükleri birimleri binanın önünde çadır kurarak hizmet vermeye başladı.

AKP'nin yönettiği dönemde 2023 yılından bu yana belediye ve kaymakamlık, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binada bir sorun yaşamadan ortak kullanıyordu.

Çadır altında kurdukları masalarda çalışan belediye memurlara vatandaşlardan gelen talepleri not aldığı ancak bilgisayar sistemleri olmadığı için işlem yapamadıkları görüldü.

"BELEDİYE İLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR CEZALANDIRILIYOR"

Çadıra uğrayan vatandaşlardan Hasan Karaman, durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeledi. “Bu nasıl iş? Anlayamadım gitti. Çıkarmalarının sebebini anlayamadım. Uzatsınlar kirayı o zaman. Niye uzatmamışlar? Yazık yani. Ya belediye cezalandırılmak isteniyor, bunun nazarında yurttaşlar da cezalandırılıyor. Durumu oraya getiriyorum. Bu, olmaması gereken bir şey. Bir vatandaş olarak gerçekten üzülüyorum” diye tepki gösterdi.