Beyoğlu Belediye Başkanı sokağa çıkıp isyan etti: Kaldırıma çadırı kurarız vatandaşa hizmet ederiz

Beyoğlu Kaymakamlığı’na girişleri engellenen CHP’li Beyoğlu Belediyesi yöneticileri, vatandaşların sosyal yardımlarını aksatmamak için yardım çadırı kurmuştu.

Belediyenin çadırına polis müdahale etmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Güney şunları açıkladı:

"BİZ HİZMETİ SOKAKTA DA VERİRİZ"

"Bizim halka hizmet etmek için ne odalara ne koltuklara ne makamlara ihtiyacımız var.

Biz halka böyle gördüğünüz gibi kaldırma çadırı kurarız. Sosyal hizmetler, müdürlüğümüzle de engelliler şefliğimizle de biz hizmeti sokakta da vatandaşa vermeye devam ederiz.

Buradan çalışan arkadaşlarıma da moralinizi bozmayacaksınız. Biz haklıyız. Er ya da geç hak üstün gelecektir. Biz vatandaşın işini aksatmayacağız. Biz yirmi iki yıldır asfalt nökülmeyen, kaldırım yapılmayan yolları yapmaya devam edeceğiz.

Bir tane çocuğumuz bile okula beslenme çantası olmadan gitmeyecek. Kıraşlar daha iyi hizmet verecek. Emekli evinde vatandaşlarımız bir liraya çayını içmeye devam edecek. Bizim gibi sizlerin de ne makama, ne mevkiye, ne binaya, ne koltuğa ihtiyacınız yok.

Bizim arkamızda Beyoğlu halkı var. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz.

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"TESLİM ETTİK"

Sosyal hizmetler müdürlüğümüz, burada afet müdürlüğümüz, burada engeller şefliğimiz, burada saha çözüm ekiplerimiz, burada dolayısıyla bunlara uygun yer bulamıyoruz ve bir iyi niyet belirtisi olarak bir üç tane udayı bu yönelgede yazmasına rağmen üç tane udayı boşaltıp biz kaymakamına teslim ettik.

Buyurun işinizi görün. Bize de bir zaman verin. Biz bu müdürlüklere yer bulalım. Ancak gördüğünüz gibi en son tebligat bize dün akşam dört buçukta belediyeye yapıldı. Bakın dün akşam dört buçukta belediyeye tebligat yapıldı, yirmisinde boşaltın diye.

On dokuz eylül de saat dört buçukta tebligat yapılıyor, o yirmisinde boşaltın diye ve saat beşte maalesef bu binaya yarım saat sonra girişimiz, çıkışımız engelleniyor. Dolayısıyla burada amaç üzüm yemek değil, amaç bağcı dövmek ama kusura bakmasınlar, halkın iradesi atanmışların iradesinin üstündendir.

Hiçbir güç, bizim millete Beyoğlu halkına hizmet etmekten geri döndüremeyecek dediğim gibi daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet edeceğiz. Belki daha fazla rahatsızlık vereceğiz hizmet ettiğimizden dolayı ama ben bunu Beyoğlu halkının İstanbul halkının vicdanına havale ediyorum.

Bu milletin bir vicdanı var. Bu millet sağcı da olur, solcu da olur. Bu millet AK Partili de olur, CHP'de, MHP'de olur. Ama bu millet her zaman mağdura mazluma sahip çıkmıştır. İnanıyorum ki Beyoğlu halkıda bize sahip çıkmaya devam edecek."

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde yıllar sonra AKP'den CHP yönetimine geçen Beyoğlu Belediyesi'nin yöneticilerinin, kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerine girişlerinin engellendiği ortaya çıkmıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Beyoğlulular, şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız.”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını – hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.