Kaynak bulundu! Satılan askeri arazilerden rant vergisi alınsın! Yeniçağ gündeme getirmişti

Gürsel Tekin, son günlerde toplanması planlanan savunma sanayi vergilerine dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de askeri alanlar şehir dışına taşınırken, bu alanların yeşil alan olarak korunacağı sözü verilmişti. Ancak, AK Parti iktidarı bu alanları parsel parsel imara açtı. Bugün İstanbul’da 10 bin futbol sahası büyüklüğünde askeri arazi, konut ve ticaret projeleri için satıldı. Askeri alan statüsünden çıkarılan bu bölgelerde büyük rantlar oluşturuldu, ama bu rantlardan halk yararlanmadı. Şimdi yapılması gereken çok basit: Bu arazilerden elde edilen rantlardan vergi alınmalı. Para var, hem de fazlasıyla var. Savunma sanayi için kaynak arıyorsanız, satılan askeri arazilerden rant vergisi alın.”

Tekin açıklamasında, bugüne kadar satılan askeri alanların büyük çoğunluğunun lüks konut projelerine dönüştüğüne dikkat çekti. Tamamlanan bu projelerin %85’inin lüks konut statüsünde olduğunu belirten Tekin, bu rantların sadece belli bir azınlığa yarar sağladığını vurguladı.

“Askeri arazilerin imara açılmasıyla devasa kentsel rantlar ortaya çıktı. 2024 yılı itibariyle, devlet büyük patronlardan 1,6 trilyon TL tutarında vergiyi almaktan vazgeçiyor. Bu kadar büyük rantların oluştuğu askeri arazilerdeki projelerden rant vergisi alınarak, savunma sanayinin finansmanı halktan ek vergi alınmadan sağlanabilir. Bugün 1 milyon kurumlar vergisi mükellefi var ama bunların sadece 1000 tanesi vergisinin %80’ini ödüyor. Bu gerçek ortadayken, kaynak arıyorsanız, satılan askeri arazilerdeki rantları vergilendirin.”

Tekin’in açıklamasında, 2023 itibariyle askeri alanların %46’sının askeri alan ve güvenlik bölgesi statüsünden çıkarıldığını ve bu alanlarda yaklaşık 700 bin kişinin yaşayacağı şekilde imar planlarının yapıldığını ifade etti. Tekin, devletin bugüne kadar bu projelerden yararlanması gerektiğini, halkın cebinden çıkacak ekstra vergiler yerine, bu rant vergisinin savunma sanayi projelerine aktarılmasının adil ve etkili bir çözüm olacağını savundu. Tekin, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

“Askeri alanları satıp projelere imar açanların şimdi bu rantlardan halkın yararına kaynak yaratması şart. Rant vergisiyle, halkı daha fazla vergilendirmeye gerek kalmadan savunma sanayine kaynak sağlayabilirsiniz. Sorun, kaynağın nerede olduğu değil, kimin eline geçtiğidir.”

YENİÇAĞ DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

13.08.2023 tarihli Yeniçağ gazetesi manşetten verdiği haberde, “Askeri alanlar beton lobisine peşkeş çekildi” başlığıyla okuyucunun karşısına çıkmıştı.