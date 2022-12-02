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Kaynarca Belediyesi'nden öğrencilere sıcak süt ve simit ikramı

Kaynarca Belediyesi tarafından Kırklareli ve Pınarhisar’da okula giden öğrencilere Kaynarca Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta belediye ekipleri tarafından sıcak süt, simit ve poğaça ikramında bulunuldu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:38
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Kaynarca Belediyesi'nden öğrencilere sıcak süt ve simit ikramı

Kaynarca Belediyesi'nden öğrencilere sıcak süt ve simit ikramı
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MUSTAFA MURAT ÜRKEN – KIRKLARELİ / YENİÇAĞ

Kaynarca Belediyesi tarafından Kırklareli ve Pınarhisar’da okula giden öğrencilere Kaynarca Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta belediye ekipleri tarafından sıcak süt, simit ve poğaça ikramında bulunuldu.

Genellikle okula yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrenciler ise soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu ikramlardan oldukça memnun kaldılar. Özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu belirten öğrenciler Kaynarca Belediye Serdar Türker’e ve belediyenin emekçi ekibine teşekkür ettiler.

Öğrencilerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenen ve imkanlar dahilinde her konuda destek veren Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker yaptığı açıklamada; “Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına giden öğrenci kardeşlerimize küçük bir ikramımız olsun, okullarına sıcak sıcak başlasınlar istedik. Bu sabah 07:00 ‘de Kırklareli ve Pınarhisar’da okula giden sevgili öğrencilerimize sıcak süt, simit ve poğaça ikram ettik. Sevgili öğrencilerimize derslerinde üstün başarılar ve sağlık diliyorum. Emekçi ekibimize teşekkür ediyorum. Her zaman halkımızın yanında olacağız” dedi.

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