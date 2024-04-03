Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi şampiyonu oldu

Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi'nde tertip edilen Türkiye Kayak Şampiyonası'na Kayseri takımları damga vurdu.

Alp Disiplini Yarışları'nın tamamlandığı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın tamamlandı. Kayseri takımları, Şampiyona'da önemli derecelere imza atarak kadınlar, erkekler ve kombine kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Ödüllerini Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın elinden alan başarılı sporcular büyük coşku yaşadılar. Kabakcı, şampiyon sporcuları ve onları şampiyonaya hazırlayan antrenörleri tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.