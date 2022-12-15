Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Sümer Mah. 1564 ada, 48 parselde bulunan, 375,00 m² yüzölçümlü, kargir apartman vasfındaki ana taşınmaz üzerinde bulunan 1/3 arsa paylı, 1. kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazın Tam (1/1) hissesi satılıktır. Ana taşınmaz üzerinde bulunan bina; bitişik nizamda betonarme yapı türünde, bodrum, zemin kat, 2 normal kat olarak inşa edilmiştir. Bir adet girişe sahip olan bina girişi zemin kattan güney cepheden sağlanmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak, kömürlükler, zemin katta 1 adet mesken ve diğer tüm normal katlarında 1 er adet meskenden toplam 3 adet bağımsız bölüm mevcuttur.

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