Fenerbahçeli milli boksörü yılan ısırdı yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak: AA
Fenerbahçeli milli boksörü yılan ısırdı yoğun bakıma kaldırıldı
Fenerbahçe'nin milli boksörü Rabia Topuz'un yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Türkiye Boks Federasyonu, Fenerbahçe'nin milli sporcusu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler."

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe de geçmiş olsun mesajı yayınladı:

"Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

"Düne göre bugün daha iyi ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler"

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