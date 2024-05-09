İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

Kaynak: İHA
İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ve işsiz olan 23 yaşındaki Naci Aslan, internet üzerinde gördüğü kripto para bozdurma işi ilanına inanarak telefon numarasını aradı.

İlan sahipleri tarafından iş vaadiyle İstanbul'a davet edilen genç, Sefaköy'de buluştuğu kişilerle kendini dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu.

Durumu şikayet eden Aslan, "Facebook’ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy’e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar. Sonradan öğrendim ki, insanları dolandırıyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi. Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim" dedi.

aw200605-02.jpg

Son Haberler
Emekli zammında en net rakam geldi. Ali Teze 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı Dünya
Emekli zammında en net rakam geldi. Ali Teze 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı
Çalıştığı ekskavatörün altında kalan operatör hayatını kaybetti Yerel Haberler
Çalıştığı ekskavatörün altında kalan operatör hayatını kaybetti
Antalya'da düzenlenen Trans Güzellik Yarışması tartışma konusu oldu Video
Antalya'da düzenlenen Trans Güzellik Yarışması tartışma konusu oldu
A Milli Takım Kuveyt'i 31-30 mağlup etti Spor
A Milli Takım Kuveyt'i 31-30 mağlup etti
İstanbul'da lisede deprem tatbikatında kaza: AFAD görevlisi yüksekten düştü Video
İstanbul'da lisede deprem tatbikatında kaza: AFAD görevlisi yüksekten düştü
71 yaşındaki adam otomobilin içinde ölü bulundu Yerel Haberler
71 yaşındaki adam otomobilin içinde ölü bulundu
Saçı kesilirken gıdıklanan çocuk izleyenleri güldürdü Video
Saçı kesilirken gıdıklanan çocuk izleyenleri güldürdü