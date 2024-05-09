İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

İlan sahipleri tarafından iş vaadiyle İstanbul'a davet edilen genç, Sefaköy'de buluştuğu kişilerle kendini dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu.

Durumu şikayet eden Aslan, "Facebook’ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy’e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar. Sonradan öğrendim ki, insanları dolandırıyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi. Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim" dedi.