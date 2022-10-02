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Kayseri Melikgazi’de icradan satılık daire

T.C. Kayseri 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kayseri Melikgazi'de 130 m² 3+1 daire mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 09:56
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Kayseri Melikgazi’de icradan satılık daire

Kayseri Melikgazi’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 150 Ada, 4 Parsel, 1. kat 4 nolu bağımsız bölüm
Adresi : Şirintepe Mah. Yakın Sok. Kaybosan Apt. Kat 1 No:7/4 Melikgazi / KAYSERİ. Bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz fiilen mesken olarak kullanılmakta olup, salon + 3 oda+ mutfak+ banyo+ lvb wc+ duş+ antre+ hol+ balkon bölümlerinden oluşmakta olup kuzey doğu ve batı yönde üç cephelidir. mesken bürüt 160 m2 net 130 m2 dir, doğalgaz kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır." denilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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