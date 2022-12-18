﻿Kayseri Üniversitesi akademik personel alacak

Kayseri Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 19 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

1-Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'ni sağlayıp-sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvurulan kabul edilmez.)

3-Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesi (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasında Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

4-Ilan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 0352 432 38 38-10614/10615 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

5- Başvuru evraktan ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvurusunun uygun olmadığı sonradan anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

6-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7- Profesörler Doçent kadrosuna. Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

-Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosunu eklemeleri gerekmektedir.

-İlanla ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında ilan edilmektedir.

NOT: Rektörlüğümüzce gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiktik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kunımuııda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricindeözgeçmiş ve yayınlarım kapsayan yedi takım dosyayı (7 Fiziksel+ 6 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan doçentlik sözlü sınavından başarılı olmak (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 saydı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların; dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların başvuru esnasında başvuru dosyası haricindeözgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel+ 4 Flash Bellek) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavından başarılı olmak. (Doçentlik sözlü sınavına girmeyenler veya doçentlik sözlü sınavından başarısız olanlar için).

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (/ Fıziksel+ 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

-2547 Saydı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.