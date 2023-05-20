Geleneksel tariflerden olan Kayseri yağlaması kahvaltıdan akşam yemeğine üç öğün yapabileceğiniz bir yemektir. Kayseri Yağlaması tarifinin püf noktalarını sizler için derledik. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması tarifinin malzemeleri neler?

İşte Kayseri yağlaması tarifini sizler için derledik…

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 su bardağı ılık su

- 1 küp yaş maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı şeker

- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Aldığı kadar un

İç malzemesi;

- 400 gr dana kıyma

- Sıvıyağ

- 2 adet orta boy soğan

- 5-6 adet sivri biber

- 2 adet domates

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- Tuz, Karabiber

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kayseri yağlaması için ilk olarak hamuru yapın ve mayalandırmaya bırakın. Hamur için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın. Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.

Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın. Hamur kenarda mayalanırken iç malzemesini hazırlayın.

Kıymayı sıvıyağ ile kavurun. Tuz ve karabiberinin katın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin.

Salçaları ekleyin. En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin. 10 dakika daha kavurun.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın. En son üzerinin bir bezle örtün. Teker teker bezeleri açın.

Açtığınız bezeleri yanmaz tavada önlü arkalı pişirin. Lavaşların pişmesi bittikten sonra her araya kıymalı sostan sürerek, üst üste dizin. Kıymalı harç bittiğinde işlem tamam demektir.

Servis ederken üzerine yoğurtlu sarımsak sostan gezdirin. İnce kıyılmış maydanozla da süsleyin.