Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar açıklandı

Kayseri'de 2016 yılında askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik gerçekleşen terör saldırısında 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı davada karar verildi.

KAYNAK: AA
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar açıklandı

Sanıklardan 4'üne 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 54 kez yirmişer yıl hapis cezası verildi. İki sanığa ise 4 yıl altışar ay hapis cezası verildi ve 4 sanık beraat etti.

Duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutuklu sanık Ferhat Tekiner duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Barış Kaya, Mehmet Ayaz ve M.O. ile tutuksuz yargılanan M.Y, M.Ö, S.A. ve Ü.K ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Ekrem Uğur ve H.E. duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının geçen celse sunduğu mütalaayı tekrarladı ve sanık avukatlarının savunmalarını dinledi. Son sözlerini söyleyen sanıklara mahkeme heyeti, Ferhat Tekiner, Barış Kaya, Mehmet Ayaz ve Ekrem Uğur'u "kasten öldürme" suçundan 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 54 kez yirmişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan M.Ö. "kayırma" suçundan, Ü.K'ye ise "örgüte yardım" suçundan 4 yıl altışar ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar S.A, M.E, M.O. ve M.Y. ise beraat etti. Ferhat Tekiner'e toplamda 54 yıl hapis cezası verildi, ayrıca "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli madde bulundurma" ve 3 ayrı "araç hırsızlığı" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mehmet Ayaz da ayrıca Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve dosyanın birleştirildiği "terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ekrem Uğur hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

NE OLMUŞTU?

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Kayseri'deki terör saldırısı, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıktıkları sırada halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla gerçekleşmiş, 15 asker şehit olmuş ve 54 asker yaralanmıştı.

Ana dava kapsamında, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış ve 10'u delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner'in, saldırının talimatını veren firari sanık "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ana dosyadan yargılanan bazı sanıklar hakkındaki kararı bozması nedeniyle 10 sanık yeniden yargılanıyordu.

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