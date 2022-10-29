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Kayseri'de 2 kişi garajdaki otomobilde ölü bulundu!

Kayseri'de Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak, bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu. Kapalı otoparkta uzun süre çalışan araçta kalan Yazıcı ve Karabacak, karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:24
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Kayseri'de 2 kişi garajdaki otomobilde ölü bulundu!

Kayseri'de 2 kişi garajdaki otomobilde ölü bulundu!
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DHA'nın haberine göre; Olay, sabah saatlerinde, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 117’nci Sokak’ta meydana geldi. Müstakil evin garajında 38 PL 763 plakalı otomobilde Savaş Yazıcı(40) ve arkadaşı Neşe Karabacak'ı(42)  hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü olayla ilgili polisin incelemesinin ardından Yazıcı ve Karabacak’ın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak’ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 

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