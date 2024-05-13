Dolar yeni günde sessiz bekleyişte

Yurtiçi piyasalarının gündeminde bugün Kamuda tasarruf paketi yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu.

Yılmaz, bütüncül bir çerçevede daha sonra açıklanacak diğer paketlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmeler ışığında dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününe 32,23 seviyesinden başladı. Gün için sakin seyrini sürdürerek 11.40’ta 32.21 seviyesinde hareketleniyor.

Euro/TL tarafında da sakin seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL 34,72 güne başladıktan sonra aynı saat diliminde, 34,75 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD tarafında zayıf veri akışı yaşanırken, yurtiçinde gelecek haber akışlarının kur tarafında bıraktığı etki yakından takip edilecek.