Dolar yeni günde sessiz bekleyişte

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar yeni günde sessiz bekleyişte
Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir sergiliyor.

Yurtiçi piyasalarının gündeminde bugün Kamuda tasarruf paketi yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu.

Yılmaz, bütüncül bir çerçevede daha sonra açıklanacak diğer paketlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmeler ışığında dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününe 32,23 seviyesinden başladı. Gün için sakin seyrini sürdürerek 11.40’ta 32.21 seviyesinde hareketleniyor.

Euro/TL tarafında da sakin seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL 34,72 güne başladıktan sonra aynı saat diliminde, 34,75 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD tarafında zayıf veri akışı yaşanırken, yurtiçinde gelecek haber akışlarının kur tarafında bıraktığı etki yakından takip edilecek.

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist Tuğba Özay’dan flaş altın ve dolar tahmini. Yeni rekorlar kapıda
ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi
ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi
Mert Başaran: Üretimi bitirir işsizlik artar
Son Haberler
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz Gündem
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı Spor
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı