Adana Demirspor'dan tarihi hezimet sonrası Nani kararı

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Adana Demirspor'dan tarihi hezimet sonrası Nani kararı
Süper Lig'de Adana Demirspor'dan flaş bir karar çıktı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcusu Nani ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Luis Nani, çıktığı 34 maçta 4 gol atarken 3 asistlik katkı verdi.

6-1 KAYBETTİ

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK karşısında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldı.

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