Kayseri'de 2024 yılı yolcu taşıma sayısı belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hatları ve otobüsleriyle 2024 yılında toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile kent genelinde çevreci, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sağlanırken, milyonlarca yolcu da bu imkândan faydalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen raylı sistemde, 2024 yılı boyunca 75 yolcu istasyonuna sahip 45,6 kilometrelik hatta 80 tramvay aracı hizmet verdi. Bu araçlar, toplamda 7 milyon 400 bin kilometre yol kat ederek yaklaşık 56 milyon 750 bin yolcu taşıdı. Ulaşım A.Ş., otobüslerle de önemli bir taşıma kapasitesine ulaştı. Otobüs işletmeleri aracılığıyla, 62 milyon 401 bin kilometre mesafe kat edildi ve 96 milyon 602 bin 160 yolcuya ulaşım hizmeti verildi. 2024 yılında, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi Kaybis, mobil uygulama ile kiralama sistemine geçerek büyük bir adım attı. 3 yeni istasyonla birlikte toplamda 84 istasyona ulaşan Kaybis, 159 bin 495 kullanıcı tarafından 439 bin 442 kez kullanıldı. Kaybis kullanıcıları, toplamda 4 milyon 679 bin 523 kilometre yol katederek adeta dünyanın etrafını 117 kez dolaşmış oldular. Ulaşım A.Ş.'ye ait otoparklarda 1 milyon 991 bin 409 park işlemi gerçekleştirilirken, Kart38 işlem merkezi ve işlem noktalarında ise 2024 yılında toplamda 532 bin 778 vatandaşa hizmet verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltma ve konforu artırma adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, tramvay ve otobüs araçları ile 2024 yılı boyunca toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındığını belirtti. Ayrıca, çevreci ulaşıma da büyük önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri'de kullanılan enerji türü, yolcu kapasitesi, teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından verimli, güvenilir toplu taşıma hizmeti sunulduğunu söyledi.