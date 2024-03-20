Kayseri'de 3 katlı binada yangın çıktı. Yatalak kadın evde mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Kayseri'de 3 katlı binada yangın çıktı. Yatalak kadın evde mahsur kaldı
Kayseri’de 3 katlı binada çıkan yangında yatalak kadın evinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtardı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler gönderildi.

yangin19.jpg

YATALAK KADIN EVDE MAHSUR KALDI

Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile evden dışarı çıkarken, yatalak olduğu belirtilen R.T. (26) isimli kadın evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri eve girerek yatalak kadını evden çıkardı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi Gündem
Gezi Parkı yeniden İBB'nin oldu. Mahkeme kararını verdi
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı Gündem
Diyarbakır'da şarampole yuvarlanan araçta 2 yaralı
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü Dünya
Flaş...Flaş... Yunan F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde Ekonomi
Türkiye'nin risk primi 3,5 ayın zirvesinde
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı Gündem
Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı
Murat Kurum mal varlığını açıkladı Gündem
Murat Kurum mal varlığını açıkladı