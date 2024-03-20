Kayseri'de 3 katlı binada yangın çıktı. Yatalak kadın evde mahsur kaldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler gönderildi.

YATALAK KADIN EVDE MAHSUR KALDI

Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile evden dışarı çıkarken, yatalak olduğu belirtilen R.T. (26) isimli kadın evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri eve girerek yatalak kadını evden çıkardı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Ekipler yangın ile ilgili inceleme başlattı.