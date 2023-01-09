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Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:02
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Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Özdemir idaresindeki 38 JR 903 plakalı otomobil, Şener Şeker yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 BF 223 plakalı otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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