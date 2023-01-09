﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Özdemir idaresindeki 38 JR 903 plakalı otomobil, Şener Şeker yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 BF 223 plakalı otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.