Kayseri'de 6 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de 6 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi ile birlikte toplamda 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S. ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.G. de yakalananlar arasında yer aldı.

Polis ekipleri, yapılan aramalarda 5,60 gram uyuşturucu madde, 3 adet kılıç, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirdi. Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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