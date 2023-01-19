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6'ncı kattan düştü Müslüman oldu

Kayseri'de 6'ncı kattan düştükten sonra ağır yaralanan ve "Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi. Ben de hastaneden çıkınca Müslüman olacağım diye Allah’a söz verdim" diyen Gürcistanlı Irma Shakıashvılı, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:36
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Kayseri'de 6'ncı kattan düştü Müslüman oldu

6'ncı kattan düştü Müslüman oldu
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İHA'nın haberine göre, Müslüman olmak istediğini belirterek Kayseri İl Müftülüğüne başvuran Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. 

İl Müftülüğü personeli İshak Alas’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, Shakıashvılı’ye İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi. 

"LALE" İSMİNİ ALDI 

Daha sonra şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Irma Shakıashvılı, "Lale” ismini aldı.

Müslüman olma hikayesini anlatan Irma Shakıashvılı, "6. kattan düşerek büyük bir kaza atlattım. Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi. Ben de hastaneden çıkınca Müslüman olacağım diye Allah’a söz verdim. Kısmet bu güne imiş. Elhamdülillah Müslüman oldum" dedi. 

İl Müftü Yardımcısı Sarı, yaptığı duanın ardından Irma Shakıashvılı’yi tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çeşitli kitaplar hediye etti.

İhtida merasimine; İl Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dr. Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur’an Kursu Yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an Kursu Öğreticisi Esra Erdoğan, Irma Shakıashvılı ve arkadaşları katıldı.

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Ötüken
19.01.2023 10:44
Vah kızım vah.Allahtan 10 cu kattan falan düşmemiş bu defa da peygamber olmaya karar verdim derdi herhalde.İman kalp ile olur biryerden düşerek korku ile olan iman değildir.Geç bunları.  
 
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