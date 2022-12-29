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Kayseri'de 858 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de kaçak satılan 858 şişe içkiye el konuldu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:22
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Kayseri'de 858 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de 858 şişe kaçak içki ele geçirildi
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AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Erciyes Kayak Merkezi oteller bölgesindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Alkollü içki satış belgesi olmadan içki satışı yaptığı tespit edilen iki işletmede 858 şişe içkiye mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilmesi amacıyla el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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