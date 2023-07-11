Kayseri’de aranan 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Kayseri’de aranan 14 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'hırsızlık', 'uyuşturucu ticareti', 'dolandırıcılık', 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'zorla dilendirme' suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

78 personelin katıldığı ve 20 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis bulunan H.A., bir evin çatısında yakalandı; o anlar kameraya yansıdı. İşlemleri sonra M.E. adliyeye sevk edildi, 13 şüpheli ise cezaevine gönderildi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu Sağlık
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum Yazarlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki Magazin
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor Dünya
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor Sağlık
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu Spor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat Sağlık
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat