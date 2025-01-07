Kayseri'de aranan 6 şüpheli 'şok uygulamada' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şahısları yakalamak amacıyla çalışma yürüttü. Bu doğrultuda, 48 ekip ve 165 personelin katıldığı uygulamada, 231 park kontrol edildi, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 zanlı ve 20 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, uygulama sırasında 4 hacizli otomobil, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.