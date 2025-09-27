Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun

Kayseri’de yasadışı bahis operasyonu yaptığı öne sürülen 11 kişilik şebeke polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Şebekenin 2 milyar lira 170 milyon 106 bin liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarıyla çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi olduğu belirtildi. Yapılan aramalarda 17 telefon, 13 sim kart, tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

