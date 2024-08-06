Kayseri'de beton mikseri dehşeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de beton mikseri dehşeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Beton mikseri dehşeti

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. cadde üzerinde Ünsal Ö.'nün sürücüsü olduğu Bakır Beton'a ait 38 AKE 903 plakalı beton mikseri devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçta sıkışan Ünsal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Ünsal Ö.'nün mesai arkadaşları da kaza yerine geldi.

Yapılan incelemelerin ardından Ünsal Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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