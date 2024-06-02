Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesine Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda S.E., E.E. ve adı öğrenilemeyen 2 şahıs ile A.E., O.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası S.E. sırtından, E.E. de baldırından bıçakla, ismi bilinmeyen 2 kişi de darp nedeniyle yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekipler, olaya karışan A.E., O.E. ve İ.E’yi yakalamak içinse harekete geçti.

Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olayla ilgili emniyet güçlerince soruşturma açıldı.