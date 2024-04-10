Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 6 şüpheli gözaltında

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.D. ve F.A. isimli kişiler bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.