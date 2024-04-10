Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 6 şüpheli gözaltında

Kaynak: DHA
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 6 şüpheli gözaltında
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.D. ve F.A. isimli kişiler bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

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