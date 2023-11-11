Kayseri'de bıçaklı kavga

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de bıçaklı kavga

İçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta meydana gelen olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y. (50), oğlu M.Y. (16) ve C.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgada F.Y. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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